Eine schräge Geschichte erzählte eine Anruferin am Lesertelefon. Sie berichtete, dass sich die Bürgersteige in der Königstraße zur Seite neigen. Vor allem der Bürgersteig links stadteinwärts zwischen Marienkirche und St. Franziskus-Gymnasium. Der Bürgersteig falle ganz extrem ab von Haus zu Straße. Er sei schwer befahrbar mit Kinderwagen oder Rollator, so die Leserin.

Warum fällt der Bürgersteig in diesem Teilabschnitt der Königstraße zur Straße hin ab? Nadin Robarge, die Pressesprecherin der Stadtverwaltung,