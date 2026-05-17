Mit Silber und Bronze kehrt das Heinrich-Heine-Gymnasiums Kaiserslautern sehr erfolgreich vom Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ zurück.

Die besten Schulmannschaften Deutschlands schlugen in Berlin beim Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in zwei gemischten Wettkampfklassen (U14: Jahrgänge 2013 und jünger; U16: Jahrgänge 2011 und jünger) mit jeweils drei bis vier Jungen und Mädchen auf. Gespielt wurde in beiden Wettbewerben eine Gruppenphase mit anschließendem Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Pro Begegnung standen jeweils sieben Spiele in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed auf dem Programm. Betreut wurden die beiden HHG-Mannschaften von Lehrertrainer Julian Degiuli und Stützpunkttrainerin Naghmeh Mehrjoo.

Der Gewinn der Silbermedaille gelang dem HHG in der Altersklasse U14. Eng wurde es in der Gruppenphase lediglich gegen den Vertreter aus Hessen (4:3), die beiden anderen Partien gegen die Landessieger aus Niedersachsen (7:0) und Berlin (6:1) verliefen ungefährdet. Spannend blieb es bis zum Ende im Viertel- und Halbfinale, da sich das HHG erst im Gemischten Doppel gegen die Schulen aus dem Saarland und aus Nordrhein-Westfalen durchsetzen konnte. Damit war der Einzug ins Finale gegen die favorisierte Mannschaft das GutsMuths Sportgymnasiums Jena (Thüringen) perfekt, die sich an diesem Tag als zu stark erwiesen. 2:5 lautete der Endstand aus HHG-Sicht, wobei die Freude über das Erreichte schnell überwog. So sah man unmittelbar danach strahlende Gesichter bei Malte Capuano, Jonas Stoyadin, Marius Weigel, Rian Berisha, Ylva Züfle, Karolina Roch, Grace Hendra und Anna Schneider, die sich bei der Siegerehrung stolz über den Gewinn der Silbermedaille zeigten.

Alle Kräfte fürs Spiel um Platz drei mobilisiert

Nicht weniger erfolgreich schnitt das HHG-Team in der Altersklasse U16 mit dem Gewinn der Bronzemedaille ab. Hier schlugen für das HHG Ben Schneider, Anton Unnold, Felix Stemler, Eva Dimitrov, Anna Höh und Ziling Zhang auf. In der Gruppe sprang zunächst Platz zwei heraus, da die Partie gegen die Sportschule Jena knapp mit 3:4 an die Thüringer ging. Die anderen Gruppenspiele gegen die Vertreter aus Bremen (6:1) und Brandenburg (7:0) verliefen hingegen deutlich. So traf das HHG im Viertelfinale auf Nordrhein-Westfalen (4:3) und im Halbfinale auf die späteren Turniergewinner der Carl-von-Weinberg-Schule Frankfurt, die wie das HHG ebenfalls eine Sporteliteschule sind. Die Partie ging mit 7:0 an die Hessen, deren Kader vor allem aus jahrgangsälteren Spielerinnen bestand. So stand das Spiel um Platz drei an, wo das HHG-Team noch mal alle Kräfte mobilisierte und sich mit einer überragenden Leistung 5:2 gegen die Sporteliteschule Alter Teichweg Hamburg durchsetzte.

Damit konnte der Badmintonzweig des HHG als einzige Schule zwei von vier Medaillen für das Bundesland Rheinland-Pfalz gewinnen. Die beiden anderen Medaillen wurden im Tischtennis und im Gerätturnen erzielt.