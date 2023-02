Bei den Südwestdeutschen Judo Einzelmeisterschaften U18 und U21 im saarländischen Heusweiler haben Judoka der Heinrich-Heine-Sporteliteschule in Kaiserslautern fünf Tickets zur Deutschen Meisterschaft gelöst.

In der U18 sicherte sich Leon Hermann (JSV Kaiserslautern) jeweils mit einem Armhebel zwei Siege und stand am Ende auf Platz drei, ist damit für die DM startberechtigt. Seine Vereinskollegin Erika Müller (bis 52 kg) war, gehandicapt durch eine Verletzung am Knie, nicht optimal vorbereitet ins Turnier gestartet. Sie wurde Siebte. „Ohne Verletzung wäre mit Sicherheit eine Platzierung auf dem Treppchen drin gewesen“, meinte der JSV-Heimtrainer André Wittek.

Die U18 HHG-Judoka Devin Mäuser (bis 50 kg, JC Zweibrücken) und Simon Thimm (bis 55 kg, TV Rodenbach) schieden frühzeitig aus.

Gleich zwei DM-Startplätze erkämpfte der Rheinländer Till Scheller (bis 81 kg) für das HHG. Er gewann sowohl in der U18 als auch in der U21 Bronze. In der U21 legten mit Valeska Nierath (bis 52 kg, Hessen) und Yaroslav Demydenko (bis 81 kg, Rheinland) zwei weitere HHGler mit Silber zwei weitere DM-Fahrkarten nach. „Beide zeigten starke Kämpfe und mussten sich leider im Finale geschlagen geben“, bedauert HHG-Judo-Coach Aydin Kempirbaev.

In der U18 geht es für die Judoka am 25. und 26. Februar in Leipzig um die Deutschen Meistertitel. Die U21 kämpft am 4. und 5. März in Frankfurt/Oder.