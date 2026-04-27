So gnädig war der Frühling noch nie mit dem Hexentanz. Bei bestem Wetter feiern Besucher, Bands und auch der Veranstalter ein absolut gelungenes Festival.

Was hat der Hexentanz nicht alles schon erlebt. „Wir hatten Sturm, Abbruch, Hagel, Regen“, erinnerte sich beispielsweise Schandmaul-Frontmann Thomas Lindner an die vielen Besuche seiner Band auf dem Festival. In diesem Jahr gab es nun eine ganz neue Erfahrung für die Besucher. Sonnenschein – ausnahmslos. Und das von der Zeltplatzeröffnung am Donnerstag bis zum Abbau am Montag. Kein Wunder also, dass die Stimmung eigentlich kaum hätte besser sein können. Mit wem man rund um die Burg Lichtenberg auch sprach: alle waren absolut zufrieden mit dem inzwischen 18. Hexentanz-Festival, das am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal in den ehrwürdigen Gemäuern bei Thallichtenberg stattfand.

Ein Einhorn in der ersten Reihe: Später durfte der buntgekleidete Gast sogar auf die Bühne. Foto: Tommy rhein

Zahlen konnte Veranstalter Frank Schulz am Montag zwar noch nicht nennen. Aber die Besucherzahl dürfte sich im Vergleich zur Premiere leicht erhöht haben und sich im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen. „Noch haben wir ein bisschen Platz“, sagt Schulz. Die Planungen fürs kommende Jahr laufen zudem bereits, seit Sonntag kann man Frühbuchertickets bestellen. Und wie man dort auf dem Gelände hören konnte, haben auch einige bereits bei den vergünstigten Karten zugegriffen. Zumal Schulz mit Rauhbein und Kupfergold bereits die ersten beiden Bands für 2027 angekündigt. Dann wird das Festival auch wieder ganz traditionell mit der Walpurgisnacht am 30. April beginnen und bis zum 2. Mai andauern.

Mr. Hurley & die Pulveraffen sorgten am Samstagabend für Begeisterung. Foto: tommy Rhein

Positive Bilanz bei Sicherheits- und Notfallkräften

Was jetzt nach zwei Ausgaben des Festivals auf der Burg Lichtenberg aber bereits deutlich wird: Der Hexentanz, der seine Ursprünge im Saarland hat, ist in der Westpfalz heimisch geworden. Das Ambiente der Burg passte optimal zur Musik der zahlreichen Folk-, Mittelalter- oder Metalbands. Außerdem lobten viele Besucher den Ausblick. Egal ob vom Zeltplatz oder auf dem Burggelände – man konnte hinter den Bühnen die vielen Berge, Felder und Wälder sehen. Zudem sind die Wege kurz, die Infrastruktur durch die in der Burg vorhandene Gastronomie, die Toiletten oder die Jugendherberge bestens. Zudem bietet das Gelände um die Burg genug Platz für Zelte und Wohnmobile. Nachdem es nach der Premiere im Vorjahr Beschwerden aus den umliegenden Gemeinden gab, wurde in diesem Jahr auch verstärkt auf die Einhaltung der Ruhezeiten geachtet. Auf dem Zeltplatz wurden die besonders lautstarken Besucher ermahnt. Am Sonntag spielten die Bands zudem früher, so dass Schandmaul zum Abschluss bereits vor 22 Uhr fertig war. „Wir haben das sehr ernst genommen. Schließlich sind wir zu Gast hier auf der Burg und müssen uns auch an die Regeln halten“, sagt Frank Schulz.

Schandmaul schloss das Festival am Sonntag mit vielen Klassikern und zwei neuen Songs ab. Foto: Tommy Rhein

Viel Jubel für das Einhorn und den Entenmann

Erfreulich verlief auch die Bilanz der Sicherheits- und Notfallkräfte vor Ort. „Es hat diesmal keine nennenswerten Vorfälle gegeben“, erklärte Schulz am Montag. Auch mit den warmen Temperaturen habe keiner der Gäste Probleme gehabt. Im Gegenteil: die Stimmung war sehr entspannt. So sah man Menschen in Einhorn-Kostümen oder im Quietscheenten-Anzug fröhlich miteinander feiern. Auch wenn die Hauptfarbe der Kleidung der Besucher definitiv schwarz ist, herrscht bei Festivals wie dem Hexentanz immer ein buntes und frohes Treiben. Und die Musiker steigen da gerne mit ein. So feierten die Folk-Piraten von Mr. Hurley & die Pulveraffen eben jenen Gast im Entenanzug. „Entenmann, Entenmann“-Chöre zogen über die Burg. Das Einhorn wurde hingegen bei Fiddlers Green auf die Bühne geholt und heizte die Stimmung mit an. Die Irish-Folk-Truppe gehört zu den Stammgästen beim Hexentanz – und zum Freundeskreis des Veranstalters. Auf ihrer aktuellen Tour gehört zum Programm, dass sie auf der Bühne einen Tisch positioniert haben, an dem immer wechselnde Gäste platziert werden. Neben dem Einhorn fanden sich da auch andere Besucher, aber auch Musiker anderer Bands – und natürlich auch Frank Schulz. „Das war eine spontane Nummer“, erklärt er. So konnte aber auch der Veranstalter einmal kurz durchatmen, den Blick von der Bühne genießen und dabei sein Eis löffeln. Danach rief die Arbeit wieder. „Ich bin jemand, der erst heimfährt, wenn auch der letzte Bauzaun entfernt wurde“, sagt er. Nach einem derart erfolgreichen Wochenende fiel ihm das am Montag aber absolut nicht schwer.