Insgesamt verlief die Hexennacht in Stadt und Kreis ruhig, lautet das Fazit der Polizei. Übertrieben hatten es laut Pressemitteilung am Abend des 30. April lediglich zwei Jugendgruppen aus Enkenbach-Alsenborn und Weilerbach.

Im Ortsbereich Enkenbach-Alsenborn hatte eine größere Gruppe Kinder und Jugendliche Feuerwerkskörper auf Fahrzeuge und Bewohner geworfen. Beim Anblick der Polizei löste sich die Gruppe auf und die Beteiligten flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Bislang wurden mehrere Verantwortliche im Alter von 13 bis 15 Jahren ermittelt. Ihnen wird unter anderem die Beschädigung eines Autos sowie eines Einkaufswagenunterstandes vorgeworfen.

An einer Tankstelle in Weilerbach wurden zwei Radfahrer aus einer Gruppe Jugendlicher heraus beleidigt und es wurden ihnen Schläge angedroht. Beim Eintreffen der Polizei löste sich auch hier die Gruppe rasch auf, und die Beteiligten machten sich in unterschiedliche Richtungen davon. Im Rahmen der Fahndung wurden die 14-jährigen Täter von der Polizei aufgegriffen und die Eltern über den Sachverhalt informiert. Gegen die Heranwachsenden wurden Strafverfahren eingeleitet.