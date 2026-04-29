Anlässlich der Hexennacht am 30. April ruft das Polizeipräsidium Westpfalz dazu auf, die Grenze zwischen Streich und Kriminalität zu beachten. „Wenn kleine und große Hexen oder Hexer durch die Straßen ziehen, sorgt das oft für Heiterkeit. Doch nicht jeder Spaß bleibt ohne Folgen: Was harmlos beginnt, kann schnell zur Straftat werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Polizei ruft deshalb alle, die am Donnerstagabend auf den Straßen unterwegs sind, zur Kreativität auf, „ohne andere zu gefährden oder zu schädigen“. Schmierereien mit Farbe, Senf, Ketchup oder ähnlichen Substanzen seien keine Späße, sondern Sachbeschädigungen – für deren Beseitigung die Verursacher die Verantwortung zu tragen hätten.

Besonders gefährlich sei das Aushebeln von Kanaldeckeln und das eigenmächtige Sperren von Straßen. Beides sei gesetzlich verboten und könne Menschenleben gefährden. „Es handelt sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der schwere Unfälle verursachen kann“, so die Polizei. Ferner sollten die Hexen auf gute Sichtbarkeit achten; ohnehin eigneten sich für Spiel und Schabernack besser verkehrsarme Bereiche. Eltern sollten außerdem ihren Kindern erklären, was ein harmloser Streich und was eine Straftat ist. Schließlich weist die Polizei darauf hin, dass bei Feiern unter freiem Himmel offene Feuer nur an ausgewiesenen Stellen erlaubt seien.