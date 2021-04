„Fritz Walter nun doch in Spanien – Sensation beim 1. FCK“, titelt die Volkszeitung 1951, vor 70 Jahren. Lautern und die Betzefans sind empört. In dem Beitrag heißt es: „Wir konnten es nicht fassen, als wir in der Nacht diese Meldung aus Sevilla bekamen.“ Bisher habe Walter alle Angebote ausländischer Clubs abgelehnt.

Walter übt mit heimischen Kühen

Die spanische Stierkämpfer-Organisation Corrida con el Famosa schien aber mehr Glück zu haben. „Walter hat dieses Angebot angenommen und wird nun auch seinen Siegeszug als Torero antreten“, heißt es im Beitrag. Weiter ist zu lesen, dass Walter „in Ermangelung eines Stiers“ in aller Stille schon seit Tagen mit einer der Bremerhöfer Kühe trainiert habe. Schon am Morgen des Tages vor seinem ersten Stierkampf in Sevilla sei die Ehrentribüne mit Damen und Herren der Gesellschaft und der Diplomatie besetzt gewesen, stand am 1. April 1951 in der Zeitung. Hätte Sie es geglaubt?