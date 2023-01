Darauf freuen sich schon viele Fußballfans – auf die am Mittwoch beginnende Lauterer Hallenstadtmeisterschaft. Es ist bereits die 42. Auflage dieses traditionsreichen Turniers, bei dem 16 Mannschaften in der Barbarossahalle mit von der Partie sind und um den begehrten Wanderpokal der RHEINPFALZ spielen. Wir berichten an allen drei Tagen online in unserem Liveblog. Mehr zum Thema lesen Sie hier