In Flammen aufgegangen sind zwei Heuhaufen am Mittwochnachmittag auf einer Wiese in der Nähe des Drehenthalerhofs. Wie die Polizei mitteilt, fing das zur Ballenpressung aufgetürmte Heu gegen 16.30 Uhr Feuer. Auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern brannte es. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 bei der Polizei melden.