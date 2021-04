Hesherball, ein Spiel, das in den Köpfen entstanden ist, die auch Headis erfunden haben und das von derselben Firma vertrieben wird, hat eine besondere Auszeichnung bekommen: Dem Spiel wurde das Qualitätssiegel „Bewegte Innovation“ verliehen. Weil es Menschen dazu animiert, sich zu bewegen, und weil es ein Bedürfnis befriedigt, das in jedem von uns verankert ist.

Sagt ein Professor, der das Spiel mit seinen Studenten genauer untersucht hat. Schnell, einfach und abwechslungsreich ist Hesherball. Der Aufbau ist nicht schwierig, die Utensilien lassen sich in einem Schuhkarton oder im Rucksack transportieren, und mit ihnen verwandelt sich praktisch jeder Tisch in einen Hesher-Tisch. Das Spiel kann innerhalb von fünf Minuten aufgebaut werden. Vier Ecken als Tore, vier Gurte als Bande und zwei Bälle – mehr braucht es nicht.

2018 feierte Hesherball seine Premiere. Entwickelt wurde die Sportart von Lauterern. Anton Zaslavski (bekannt als DJ Zedd) und René Wegner (der Erfinder von Headis, einer Art Kopfball-Tischtennis) hatten die Grundidee, als sie in einer Kneipe an einem Billardtisch mit den Kugeln herumspielten und nachdachten. Eineinhalb Jahre lang wurde die Idee weiterentwickelt, heraus kam Hesherball.

Fünf Leben

Ziel des Spiels, das mit zwei unterschiedlich farbigen Bällen gespielt wird, ist es, die Kugel in einem der Löcher (Tore) zu versenken, die an einen Billardtisch erinnern. Was das Spiel bewegungsintensiv macht: Der rote Ball muss ständig in Bewegung sein. Er wird mit dem Gameball vorangetrieben. Solange der rote Ball in Bewegung ist, wird versucht, ihn mit dem gelben zu treffen.

Jeder Spieler hat zu Beginn fünf Leben. Wenn der rote Ball während des Anspiels stoppt, verliert der Anspieler ein Leben. Wird der Ball in einem Tor versenkt, verliert ein Spieler ein Leben.

Ein wichtiges Merkmal von Hesherball ist, dass es fast überall gespielt werden kann. „Das Spiel kann sogar outdoor, zum Beispiel im Garten gespielt werden“, erzählt Wegner. Und es funktioniert auf allem, was noch halbwegs als Tisch durchgeht, auch wenn der Untergrund nicht ganz eben ist.

Anwalt für innovative Ideen

Das und noch ein paar Punkte mehr haben die Verleiher des Siegels überzeugt. Seit 2015 gibt es das Siegel „Bewegte Innovation.“ Mehr als 200 Neuheiten im Bereich der Geräte und Konzeptentwicklung wurden seitdem damit ausgezeichnet. „Generell haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Anwalt für innovative Ideen im Spiele- und Bewegungsbereich zu sein“, sagt Harald Lange Sportwissenschaftler und Bewegungspädagoge von INBUB (Institut für Bewegungsbildung und Bewegungsforschung). Was Hesherball für das Qualitätssiegel qualifizierte, war unter anderem die Dynamik am Tisch. „Die konnte man direkt erkennen. Die Katapultwirkung der Bande hat den Ball schwungvoll über die Platte sausen lassen, und man hatte relativ schnell heraus, dass die beiden verschiedenen Bälle unterschiedliche Aufgaben haben. Die Spieler waren genau darauf fokussiert und sind gezielt um den Tisch gelaufen“, erklärt Lange, der auch das Rollen und Treffen des Ziels als besonderes Merkmal hervorhebt. „Es macht Spaß, etwas zum Rollen zu bringen oder etwas beim Rollen zu beobachten. Beim frühkindlichen Verhalten lässt sich ein Zusammenhang zwischen Was muss ich tun, dass der Ball rollt und Was muss ich tun, dass er dort hinrollt, wo ich will, feststellen. Der komplette Prozess des Rollens ist offensichtlich nachvollziehbar und man erhält sofort Rückmeldung“, unterstreicht Lange den pädagogischen Hintergrund, der hinter dem Spiel steckt.

Motorik und Strategie

Als Alleinstellungsmerkmal von Hesherball nennt der Professor eine Kombination aus motorischer Herausforderung und Strategie. Wegner freut sich über die Prämierung. „Auszeichnungen wie die Bewegte Innovation sind immer gut für ein Spiel“, sagt er und weist noch auf eine andere Aktion von Hesherball hin. Derzeit läuft eine Spendenaktion, für die sich Interessenten unter info@hesherball.de melden können. „Wir werden Hesherball-Sets an Schule spenden. Wenn sich Schulen oder Lehrer interessieren, sollen sich gerne bei uns melden. Die Schulen bekommen dann kostenlos ein Spiel. Wir wollen, dass Kinder sich bewegen“, sagt René Wegner. Ihm sei viel daran gelegen, dass Kinder, gerade in Zeiten des Lockdowns, körperlich aktiv bleiben. „Das Spiel hat den Vorteil, dass alle Altersgruppen miteinander spielen können. Selbst Großeltern mit ihren Enkelkindern“.

Eine Idee für ein Turnier gibt es auch schon, auch wenn die Umsetzung in der momentanen Zeit nicht funktioniert. „Wir konnten es noch nicht in Turnierform etablieren. Kurz vor Corona hatten wir damit angefangen, Turniere zu spielen. Es ist nicht wie Headis gedacht. Aber es ist auch bei Hesherball ein großer Konkurrenzkampf möglich“, sagt Wegner, der Hesherball aktuell als Zugpferd seines Unternehmens sieht, weil Headis-Turniere wegen den Einschränkungen der Corona-Pandemie zurzeit kaum durchführbar sind.