Aktuell finden die ersten rein virtuellen Herzwochen des Westpfalz-Klinikums statt. Online können sich Interessierte über die verschiedenen Facetten der Herzschwäche informieren. Professor Burghard Schumacher, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 2, erklärt das Konzept, was die Zuschauer beim Web-Seminar am Samstag erwarten können und was es mit dem virtuellen Rundgang auf sich hat.

Jährlich für November ruft die Deutsche Herzstiftung die Herzkliniken in Krankenhäusern dazu auf, sich an einer Aktionswoche zu Herzerkrankungen zu beteiligen – auch im Corona-Jahr. Doch statt der üblichen Präsenzvorträge im Aus- und Weiterbildungszentrum des Westpfalz-Klinikums an einem Samstag, wie in vergangenen Jahren, „haben wir uns entschlossen, ein internetbasiertes Angebot zu machen“, erläutert Schumacher. Die Aktion ausfallen zu lassen, sei keine Option gewesen: „Der Tag erfreut sich immer großer Beliebtheit, das Interesse am Herz ist da.“

Kein Fachchinesisch, dafür viele konkrete Tipps

Das diesjährige Thema sei so bedeutsam, weil es besonders häufig sei und eine lebensbedrohliche chronische Erkrankung ist. Bei Menschen mit einer Herzschwäche fielen medizinische Langzeitprognosen oft schlechter aus, als bei vielen Krebserkrankungen. Schumacher: „Knochenbrüche heilen, das geht vorbei. Die Herzschwäche jedoch ist anhaltend und für Patienten ist es sehr wichtig, zu wissen, worauf man achten muss.“

Nun gibt’s also die Internetseite des Westpfalz-Klinikums zu den Herzwochen 2020, die laut dem Chefarzt ein „solides Grundwissen“ zum „schwachen Herz“ bietet. In Videobeiträgen oder Podcasts stellt das Team der Klinik für Innere Medizin 2 verschiedene Aspekte genauer vor. Schumacher selbst beispielsweise gibt Antworten auf die Frage „Was leistet die Telemedizin?“, seine Kollegen beschäftigen sich mit „Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall: eine unselige Verknüpfung“ oder „Komplikationen und Begleiterkrankungen bei Herzschwäche“. Auf Fachchinesisch werde dabei verzichtet, verspricht Schumacher, stattdessen gebe es viele konkrete Tipps.

Seminar und begehbares Herzkatheterlabor

Am Samstag, 28. November, findet ab 11 Uhr ein Live-Seminar über das Internet statt. In gut eineinhalb Stunden werden vier Themen angesprochen, zu denen die Zuschauer anschließend über die Chatfunktion ihre Fragen loswerden können – zu den Referenten gehört unter anderem Alexander Jatzko, Chefarzt der Klinik für Psychosomatik. Der Link dazu ist ebenfalls unter https://www.westpfalz-klinikum.de/herzwochen2020/ zu finden.

„Leider nicht mehr rechtzeitig zu den Herzwochen“, wird ein virtuelles Herzkatheterlabor samt Untersuchungsräumen die Arbeit der Klinik für Innere Medizin 2 zeigen. Schumacher: „Echte Ärzte erläutern dann virtuell, was wir hier tun. Damit wollen wir Patienten schon vor der Aufnahme informieren und ihnen mögliche Ängste nehmen.“ Das Web-Angebot soll in den kommenden Wochen starten.