Am ersten Spieltag der DKBC-Bundesliga treffen die Kegler der TSG Kaiserslautern auf den heimischen Bahnen auf Victoria Bamberg. Der Mannschaftskampf beginnt am Samstag um 12.30 Uhr.

Am Ende der Saison 2019/20 stieg die TSG Kaiserslautern als Meister der 2. Bundesliga Nord/Mitte Männer in die Bundesliga des Deutschen Keglerbundes Classic auf. Das erste Jahr in der Eliteliga endete durch