Ein Paket in der Kaiserslauterer Goebenstraße löste am Samstag einen grlßeren Polizeieinsatz aus. Wie die Polizei mitteilte, lag dort gegen 17 Uhr ein herrenloser Karton, der mit Klebeband umwickelt war. Da unklar war, was sich in dem Paket befindet und eine Gefahr nicht auszuschließen war, rückten Experten des Landeskriminalamtes an und untersuchten den Gegenstand. Hierzu wurde umliegende Gebäudekomplex abgesperrt. Erst gegen 21 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Im Paket befand sich laut Polizei kein gefährlicher Inhalt, sondern Kleidungsstücke.