Ein herrenloser Rucksacks in der Zufahrt zur Housing-Area auf der Vogelweh hat am Samstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Spezialisten des Landeskriminalamts konnten aber gegen 22 Uhr Entwarnung geben. In dem Rucksack befanden sich nur Babyutensilien. Zeugen hatten beobachtet, wie ein weißer Van im Zufahrtsbereich kurz anhielt und ein Insasse den Rucksack mitten auf der Fahrbahn abstellte. Weil zunächst nicht klar war, ob von dem Inhalt eine Gefahr ausgeht, sperrten die alarmierten Streifen vorsorglich den Bereich ab. Die Pariser Straße war zwischen Kleeblatt und der Homburger Straße über mehrere Stunden für den Verkehr abgeriegelt.