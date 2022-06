Weil Passanten einen herrenlosen Koffer am Fackelbrunnen entdeckt hatten und die Polizei alarmierten, sperrten die Beamten am frühen Sonntagabend den umliegenden Bereich ab. So musste ein Teil der Burgstraße für den Fahrzeug-und Personenverkehr gesperrt werden, die Beamten forderten zudem die Besucher der ansässigen Gastronomie auf, kurzfristig die Lokale zu verlassen. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes kamen vor Ort und untersuchten das Behältnis. Es konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im Koffer befand sich eine elektrische Schreibmaschine. Die Herkunft des Koffers ist bisher unbekannt, wie die Polizei weiter mitteilt.