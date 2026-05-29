Gegen den TSV Schott Mainz II wollen die Herren des TC RW Kaiserslautern ihre Siegesserie fortsetzen. Coach Neil Prickett sieht sein Team vor einer schwierigen Aufgabe.

Knapp eine Woche nach den Pfalzmeisterschaften beginnt für den TC Rot-Weiß Kaiserslautern wieder der Ligaalltag. Die Herren empfangen am Sonntag (10 Uhr) den TSV Schott Mainz II. Mit einem Sieg könnten sie einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen.

Im Team der Rot-Weißen wird Leon Sarishvili spielen. Der Nachwuchsspieler machte bei den pfälzischen Titelkämpfen mit seinem Einzug ins Finale auf sich aufmerksam. Zwar musste er sich dem Russen Pavel Petrov in zwei Sätzen geschlagen geben. Doch er lieferte seinem starken Gegner einen mitreißenden Kampf. Seine kämpferischen Qualitäten zeigte der 19 Jahre alte Rot-Weiße auch im Spitzenspiel beim TC Oberwerth-Koblenz. An Punkt zwei entschied Sarishvili seine Partie mit 17:15 im Match-Tiebreak und steuerte damit einen wichtigen Sieg bei. Die Lauterer setzten sich gegen ihren bis dahin punktgleichen Konkurrenten durch und stehen nun mit einer makellosen Bilanz allein an der Tabellenspitze der Verbandsliga.

TC Rot-Weiß in der Favoritenrolle

Nach den eindrucksvollen Siegen der Rot-Weißen – gegen den HTC Bad Neuenahr und den TV Alzey gewannen sie jeweils mit 9:0 – fällt ihnen die Favoritenrolle gegen den TSV Schott Mainz II zu. Die Rheinhessen kassierten bereits zwei Niederlagen. Nur einmal gelang ihnen ein Sieg – gegen den noch punktlosen Tabellenletzten TC Mörsch-Frankenthal.

Neil Prickett, der Cheftrainer des TC RW Kaiserslautern, sieht sein Team aber vor keiner leicht lösbaren Aufgabe. „Die Mainzer wollen nicht absteigen und brauchen die Punkte“, warnt er vor dem Tabellenvierten.

Um nicht im fünften Saisonspiel eine unangenehme Überraschung zu erleben, tritt der Tabellenführer mit einer starken Mannschaft an. An Position eins spielt der Franzose Antoine Walch. Der Däne Gustav Theilgaard kommt hingegen nicht zum Einsatz. Weiterhin gehören der Vizepfalzmeister Leon Sarishvili, Mannschaftsführer Max Milic, Sebastian Ondas und Jerome Iaconi zum Team. Ebenso Tim Stemler, für den es der erste Einsatz in dieser Runde ist.