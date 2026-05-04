Am Sonntag stattete Herr Jan und seine Superbänd den kleinen Kammgarn-Besuchern einen Besuch ab. Das hieß: Feuer frei für Lachen, Bewegung und pure Freude.

Aufgeregtes Kribbeln in der Luft, kleine strahlende Kinderaugen vor der Bühne, vorfreudiges Kichern und kleine Füße, die kaum stillstehen konnten. Wo auch immer Herr Jan, bürgerlich Jan Sedgwic, und seine multiinstrumental begabten Live-Musikanten auftreten, werden kleine Augen ganz groß! Das war an diesem Nachmittag in der Schreinerei - vor einer grün überzogenen Dschungel-artigen Bühnenkulisse - nicht anders. Schon vom ersten Takt an sprangen, tanzten und klatschten die Kleinen um die Wette. Manche direkt vor der Bühne, andere auf den Schultern ihrer Eltern, aber alle mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Die Superbänd – an diesem Nachmittag waren noch Judith Quappen und Masl mit am Start – weiß genau, wie man diese unbändige Energie aus dem kleinen Publikum heraus kitzelt: Sie macht die Kinder zum Teil des Programms!

Auf Augenhöhe mit den Kindern

Bandleader Herr Jan steht dabei natürlich an vorderster Front. Er unterhielt sich ganz direkt und auf Augenhöhe mit den kleinen Gesichtern vor der Bühne, stellte Fragen, machte Späße, brachte lustige kinder- und elternfreundliche Schimpfwörter bei, die keinem wehtun – zum Beispiel „Gargelkarg“ anstelle des bösen S-C-H-Wortes – und zogen sie mit einer spielerischen Leichtigkeit ins Geschehen hinein. Dabei erzählte Herr Jan allerlei Anekdoten aus seinem eigenen Leben. Zum Beispiel wie der Teddybär seiner Tochter Annie ihr eines Tages ein Lied geschrieben hat. Oder er verkündete einfach mal lautstark: „Barfuß sind die besten Schuhe, die ich hab’“, woraufhin die Kinder kleine Anekdoten von ihrem letzten Besuch im Barfußpfad auf die Bühne zurück warfen.

Und wenn alle mal so richtig durchdrehen wollten, sprangen Herr Jan, Masl und Judith vor die Bühne und brachten den Kleinen eine derart fröhliche Gruppen-Choreografie bei, dass auch der letzte Grummelbär in der hintersten Reihe gut gelaunt durch den Raum hampelte.

Soundtrack für jedes Alter

Die Superbänd lieferte an diesem Nachmittag zu jedem Thema, zu jeder Laune und zu jedem Alter den perfekten Soundtrack: mitreißend, bunt, lebendig. Mal ging es wild und laut zu, bis der Boden bebte, dann wieder leise und verträumt, sodass selbst die aufgedrehtesten kleinen Wirbelwinde kurz innehielten und gebannt lauschten. Genau dieser Wechsel machte das Konzert so besonders – immer wieder neue Überraschungen, immer wieder neue Momente zum Staunen.

Besonders schön war zu beobachten, wie die Kinder völlig in der Musik aufgingen. Da wurde hemmungslos getanzt, Texte wurden begeistert mitgesungen – oder zumindest lautstark mit improvisierten Worten begleitet. Niemand musste perfekt sein, niemand still sitzen. Alles durfte raus, alles war willkommen. Und genau das machte die Atmosphäre so warm und echt.

Erwachsene lassen sich anstecken

Auch die Erwachsenen konnten sich dem kaum entziehen. Viele ließen sich anstecken, klatschten mit, sangen mit oder standen einfach lächelnd daneben und genossen den Anblick ihrer Kinder, die völlig im Moment versanken. Die Kammgarn wurde dabei zu einem riesigen Spielplatz aus Musik und Licht. Jeder Song fühlte sich an wie ein kleines Abenteuer, jede Ansage wie eine Einladung, noch ein Stück mehr Teil dieses bunten Ganzen zu werden.

Als das Konzert sich dem Ende näherte, wollte natürlich niemand, dass es vorbei ist – am wenigsten die Kinder. Lautstark wurden Zugaben gefordert, mit leuchtenden Augen und heiseren Stimmen. Und als Herr Jan und seine Superbänd schließlich noch einmal zurückkamen, war die Freude grenzenlos. Zurück blieb ein Saal voller erschöpfter aber rundum glücklicher Kindergesichter und zufriedener Eltern

Fazit: Ein Konzert von Herr Jan und seiner Superbänd ist nicht bloß etwas zum Zuhören und Zuschauen. Es ist ein Erlebnis, bei dem Musik nicht nur gehört, sondern gelebt wird. Hier wird mit allen auf Augenhöhe musiziert, aus dem Alltag ein Abenteuer gemacht und die Welt durch Kinderaugen gezeichnet. Und ob Klein oder Groß –alle sind mittendrin!