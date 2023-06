Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Evangelischen Kirche der Pfalz ist sein Name kein unbekannter. Ist Hermann Lorenz doch erst vor wenigen Tagen von der 13. Landessynode zum zweiten Mal in Folge für weitere sechs Jahre zum Synodalpräsidenten