Stadtbaumeister Hermann Hussong war Mitbegründer der Bau AG. Von 1921 bis 1933 war er Hausarchitekt des Wohnungsbauunternehmens. Dieser Position bediente er sich, um städtebauliche Veränderungen durchzuführen.

Seinen Dienst bei der Stadtverwaltung nahm der Diplom-Ingenieur und Architekt am 1. Juli 1909 auf. Die Stadtverwaltung übertrug Hussong unter anderem folgende Aufgaben: Die bauliche Gestaltung der Straßen, der Plätze, der Friedhöfe sowie die Aufstellung von Bebauungsplänen.

Die Pfälzische Volkszeitung schrieb 1929 anlässlich des 20. Dienstjubiläums Hussongs, er habe die öffentliche Meinung in zwei „scharf getrennte Lager“ gespalten. „Hussong ist für den einen Programm, dem anderen ein rotes Tuch“, stand in der Zeitung. Vom Rundbau bis zum Grünen Block hat er als Bau-AG-Architekt die Mittelachse der Stadt geordnet.

Die Nationalsozialisten zwangspensionierten Hussong am 12. September 1933. Er habe den „Kulturbolschewismus“ in die Stadt gebracht. Als bereits ein Teil der Stadt zerstört war – die Angriffe am 14. August und am 28. September 1944 standen noch bevor –, erinnerten sich die Nazis des Baumeisters, gaben ihm den Titel „Leiter der örtlichen Sofortmaßnahmen“ und stellten ihn ab 1. Juni 1943 wieder ein. Die „Sofortmaßnahmen“ waren überwiegend der Luftschutzbunkerbau. Alex Müller, der erste Oberbürgermeister der Stadt nach dem Krieg, wollte Hussong wieder für Kaiserslautern gewinnen. Die Anstellung kam nicht zustande. Hussong wirkte dann in Heidelberg und ging 1952 in den Ruhestand. Am 16. September 1960 starb er in Heidelberg.