Die Herdplatte nicht ausgeschaltet hat am Donnerstagabend der Inhaber einer Wohnung in der Eisenbahnstraße. Auf dem Herd ließ er nach Angaben der Polizei einen Topf mit Essen stehen. Die Speise brannte an, so dass ein Rauchmelder Alarm auslöste. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Weil der Wohnungsinhaber nicht zu Hause war, mussten die Wehrleute die Wohnungstür öffnen. Ein Brand war glücklicherweise nicht entstanden. Der Herd wurde abgedreht, die Wohnung gelüftet und ein neues Türschloss eingesetzt.