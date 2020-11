Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon und ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an die Adresse redkai@rheinpfalz.de.

Reichlich Pilze

Bei einem Wald-Spaziergang hat Edith Schneider die verschiedensten Pilze entdeckt, die sie in einer Collage zusammengefasst hat.

Glasklares Bild

Eine Spiegelung im Vogelwoog hat Marie-Luise Wolff auf einem Bild festgehalten. Darauf spiegeln sich die weißen Wolken und der blaue Himmel im Wasser, eingerahmt vom Schatten schwarzer Bäume, deren Grenze zwischen Ufer und See für den Betrachter verschwimmt.

Mit Wehmut

„Die Saison ist zu Ende“, schreibt uns Vera Teichert zu ihrem Bild, das eine Hängematte im herbstlichen Garten zeigt. Leer ist sie nicht: auf ihr liegen etliche Äpfel und bunte Blätter, die deutlich zeigen: der Sommer ist vorbei.

Im Garten

Helga Weber schickt uns ein Bild aus ihrem Garten. Zu sehen ist ein Spinnennetz, das eine Spinne vor einem Gartenteich gespannt hat. Deutlich sind auf dem filigranen Gebilde einzelne Tautropfen zu erkennen.

Im Nebel

Eine herbstliche, neblige Stimmung und die schönen alten Bäume auf dem Hauptfriedhof haben Ottmar Willenbacher zu einem Foto inspiriert. Die Vergänglichkeit des Herbstes wird darauf sichtbar. „Das Foto wurde mit einer DSLR im Vollformat gemacht“, berichtet Ottmar Willenbacher weiter.

Indian Summer

„Während der Corona-Zeit genießen wir jeden Tag umso mehr den Indian Summer am Blechhammer“, schreibt uns Hildegard Schilling. Tatsächlich erinnern die bunten Bäume rund um den Blechhammer an die Bilder aus Nordamerika, wo ein blauer Himmel und das intensive Leuchten bunter Blätter als Indian Summer bezeichnet wird.

Beim Pilzesuchen

Beim Pilzesuchen rund um Kaiserslautern hat sich Jochen Balzulat von der Natur verzaubern lassen und ein Foto von der Szene gemacht. „Mir gefallen insbesondere die Farben – grünes Moos im Vordergrund, der herbstliche Wald im Mittelteil und darüber der blaue Himmel – und natürlich das Motiv selber: verschiedene Pilzarten, die auf dem Baumstumpf wachsen und gedeihen“, berichtet der Leser.