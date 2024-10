Aus einem Sommer, der lange auf sich warten ließ, ist fast schon über Nacht ein früher Herbst geworden. Trotzdem zeigen sich Vogel- und Gelterswoog und die Gärten der Leserinnen und Leser weiter fotogen.

Klaus Gundall hatte – noch vor dem Wetterumschwung – in den Ferien Besuch von Hugo. „Da er das Wasser abgöttisch liebt, fahren wir regelmäßig an den Gelterswoog wo dieses schöne Bild entstand“, erklärt der Leser zu seinem vierbeinigen Gast von der Ostalb (aus Jagstzell). Dampfend liegt der See im Hintergrund, während der Hund die Gelegenheit zu einem erfrischenden Bad nutzt.

Ebenfalls noch bei besserem Wetter entstand die Aufnahme von Christian Cappel, der an einem Augustabend im Lautrer Ortsteil Mölschbach die durch die Wolken brechende Sonne fotografiert hat, „bevor der Regen kommt“.

Eine besondere Lichtstimmung hat Christian Cappel in Mölschbach eingefangen. Foto: Cappel

„Ein schöner Abschluss des Wochenendes“ – das ging Karin Bauer kürzlich an einem Sonntagabend durch den Kopf, nachdem das Spiel zwischen Schauer und Sonne einen schönen Regenbogen an den Himmel zauberte.

Die Regenschauer der letzten Zeit hatten auch manches Mal ihre guten Seiten. Foto: Bauer

„Wenn man jetzt in der Frühe über die Felder und Wiesen streift, kann man wieder verschiedene Spinnennetze zum Teil mit Spinnen besetzt im Morgentau sehen“, erläutert Günther Pitschi. Er hat in der Nähe einer Pferdekoppel in Siegelbach eine Vierfleckkreuzspinne in ihrem Netz entdeckt, das mit Wassertropfen behangen war.

Die Vierfleckkreuzspinne im mit Tau überzogenen Netz. Foto: Pitschi

Der Graureiher, den Wolfgang Dobner, am Vogelwoog aufgespürt hat, fühlt sich im Wasser sichtlich wohl. Er „ruht sich von seinem Beutezug aus“, hat der Leser beobachtet.

Nach der Beutejagd folgt die Ruhepause. Foto: Dobner

Bei Antje Funck in Hohenecken ist „fast täglich“ ein Igel zu Besuch. Der Gartenbewohner marschiert da auch schon einmal über die Fußmatte vor der Gartentür.

Der Igel kommt regelmäßig bei Antje Funck zu Besuch. Foto: Funck

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in den „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, etwas, das Sie gerne mit anderen teilen wollen. Schicken Sie ein Foto sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.