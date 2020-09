Rarität im IG Nord aufgespürt

Günther Pitschi unternimmt regelmäßig Streifzüge durch die Natur. Dabei ist ihm im Industriegebiet Nord ein auffliegender Vogel aufgefallen. „Zu meiner Freude handelte es sich um einen Wendehals, der schon eine kleine Rarität ist. Es war meine erste Begegnung mit dieser Art“, berichtet er. Laut Pitschi gehört der Wendehals zu den Spechtvögeln, bevorzugt in der Brutzeit Ameisen und ist ein Langstreckenzieher dessen Überwinterungsgebiet bis in die Savannen von Westafrika geht. Und auch im eigenen Garten macht Pitschi so allerhand Entdeckungen. „Diese wunderschöne braune Variante einer Gottesanbeterin hat sich an der Hauswand meines Kellerersatzraumes gezeigt.“ Beim Schneiden von überstehenden Zweigen einer Heckenrose sah der Leser das Tierchen an der Wand hinauf klettern und fotografierte es.

Der Herbst hält Einzug

Während um das Haus von Otmar Boos in Siegelbach langsam Herbststimmung einzieht, das Wagenrad bereits wie üblich mit Kürbissen und Sonnenblume geschmückt ist, blüht es im Garten einer Freundin Von Edith Schneider noch herrlich: der Riesenhibiskus zeigt seine rosafarbene Blüte.

Und auch auf dem Kaiserberg zeigt sich noch eine farbenprächtige Blüte, wie Herbert Rohmer beobachtet hat: „Ein wunderbares Motiv für eigene Glückwunschkarten.“

Ebenfalls farbenprächtig zeigen sich die Blumen im Garten von Ulrich Czindsolors. „Ich habe auch einen Perlmutt-Falter beobachten können.“ Ganzjährig füttere er Vögel und so komme die Familie in den Genuss eines „schier endlosen natürlichen Kreislaufs“. Sonnenblumenkerne verstreuen Vögel ins Blumenbeet, dort entstünden wunderschöne Sonnenblumen, die zuerst Bienen, Hummeln und Falter ernähren. „Später dann picken sich die Vögel die reifen Kerne.“

Ursula Bold kennt „diese Kombination – Blüten und Früchte – nur von Orangenbäumen in den Mittelmeerländern“. Sie habe es kaum glauben können als sie den Obstbaum in der Bruchstraße sah.

Hornissen bauen ihr Nest

Aleksandar Jovicic hat bei sich in Dansenberg ein Hornissennest entdeckt. „Das Nest wird erst gebaut, obwohl es Richtung Herbst geht“, sagt der Leser.