Fünf geführte Wandertouren durch den Pfälzerwald bietet die Verbandsgemeinde Landstuhl in dieser Woche jeweils ab 10 Uhr an. Los geht es am Montag, 10. Oktober, mit der „Gesundheitstour“ (Treffpunkt: Parkplatz an der Turnhalle Schopp, Hauptstraße 11b). Am Dienstag steht eine „Steinbruchwanderung im Schweinstal“ auf dem Programm (

ab Wanderparkplatz am Eingang des Schweinstals). Am Mittwoch gibt es eine „Wanderung im Kaiserslauterer Wald“ (Treffpunkt: Bremerhof). Zur Amseldell geht es am Donnerstag. Die Teilnehmer treffen sich am Naturfreundehaus Finsterbrunnertal. Zum Abschluss wird am Freitag rund um Heltersberg marschiert. Die Tour startet am Sportheim Heltersberg, Jahnstraße 13. Auf den zehn bis 12 Kilometer langen, kostenlosen Wanderungen erfahren die Teilnehmer Wissenswertes aus der Umgebung, zum Abschluss wird jeweils in einer Gaststätte eingekehrt. Weitere Infos bei der Tourist-Information per E-Mail an tourismus@vglandstuhl.de oder unter den Telefonnummern 06307 396 sowie 06307 1473.