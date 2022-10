Am Freitag wird es eine Herbst-Aktion am Jugendhaus in der Augustastraße 11 geben – organisiert von Streetworker Tim Lessmeister. Wer am Freitag ab 16 Uhr zum Jugendhaus schlendert, bekommt einiges geboten: Leckere Kürbissuppe und einen Kürbisschnitzwettbewerb (mit Gewinn), einen Crashkurs in Batiken und Textildruck, eine Runde Stockbrot am Lagerfeuer und deftiges Fleisch vom Grill. Und wer so richtig Bock auf Bunt hat, darf die Wände und Mauern schön mit Graffiti verzieren. Es ist bereits die zweite Aktion am Jugendhaus. Die erste fand Anfang September statt, mit rund 50 jungen Besuchern, „die eine schöne Zeit hatten, neue Leute kennenlernen konnten und einfach nur chillen durften in einem unbehafteten Raum“, erzählt Lessmeister.

Erarbeitet wurde die Aktion von Lessmeister zusammen mit einigen engagierten Jugendlichen und wird gefördert vom Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Der Streetworker engagiert sich seit Februar 2020 aktiv für die Probleme und Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Stadt. „Ich sitze nicht im Büro und warte, bis ein Jugendlicher mit seinem Anliegen zu mir kommt“, sagt er. „Ich gehe tatsächlich proaktiv auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu, spreche sie an, stelle mich vor und informiere sie über meine Angebote zur Hilfe.“

Hilfe bei Problemen

Damit ist Lessmeister eine direkte Brücke zwischen Jugendlichen und Behörden, zwischen Straße und Rathaus – ohne lange Umwege durch das Bürokratie-Labyrinth der Verwaltungen. „Ich bin nicht der ehrenamtliche Helfer oder die Schwester, die mitgeht, um irgendwas zu klären. Wenn ich als Streetworker komme, muss allen klar sein, dass ich die Probleme und Bedarfe erkannt habe. Und dann sollte man auch nicht noch zwei Wochen auf einen Termin warten müssen, weil es dann eventuell schon zu spät sein kann.“

Die Veranstaltung am Jugendhaus – gerichtet an die 14 bis 27-Jährigen der Stadt – gehört zu den schönen Aspekten seiner Arbeit, mit denen er jungen Menschen eine ausgelassene Zeit bescheren möchte. Wichtig sei dabei vor allem die Selbstbeteiligung der Jugendlichen. Die Herbst-Aktion am Jugendhaus beginnt um 16 Uhr und geht bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Aktionen dieser Art sollen bis Mai 2023 je ein Mal im Monat stattfinden.