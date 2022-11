Axel Gilcher führt seit Anfang Oktober als Kreisgeschäftsführer den Kreisverband Kaiserslautern Stadt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Zahlreiche Herausforderungen liegen vor ihm – unter anderem: eine Lösung in Sachen Hussong-Bau zu finden.

Viele Senioren sind bei Problemen mit Smartphone und Co. überfordert. Hier hilft das Projekt der „Digitalen Hilfe für Seniorinnen und Senioren“, das beim Arbeits- und sozialpädagogischen Zentrum (ASZ) als Digitalcafé angeboten wird.

Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf eine Strompreisbremse geeinigt. Der Vorstoß stößt bei ZAK-Vorstand Jan Deubig auf wenig Gegenliebe. Denn ein regulierendes Eingreifen in den Strommarkt berge im Falle einer undifferenzierten Ausgestaltung das große Risiko, dass weniger Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird. In einem Brandbrief bittet Deubig Verbände und Politik um Unterstützung.

Vor der Ortsbürgermeisterwahl in Otterbach: Für Marco Reschke hat die Lautertalgemeinde einfach Potenzial. Man könne sie weiterenwickeln und dort etwas bewegen. „Das geht aber nur mit den Bürgern und Vereinen“, betont der FWG-Kandidat.

„Kalte Nahwärme“ soll es im Neubaugebiet „Wohnbaufläche Hasenwiesen“ in Steinwenden geben. Damit soll die Versorgung über ein zukunftssicheres Wärmenetz gewährleistet werden.