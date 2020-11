Ein Junge und ein Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren sind am Mittwoch in der Mall beim Ladendiebstahl aufgefallen.

Ein Mitarbeiter eines Ladens in der Mall beobachtete die zwei Jugendlichen kurz vor 19 Uhr, wie sie mit unbezahlten Waren den Laden verlassen wollten. Laut Polizeibericht hielt der Mitarbeiter das Duo auf und nahm es mit in sein Büro. Wie sich herausstellte, hatten die Jugendlichen weitere Gegenstände bei sich – wahrscheinlich Diebesgut aus anderen Läden. Sie konnten jedenfalls nicht glaubhaft beweisen, dass sie die Waren bezahlt haben. Die 15- und 17-Jährigen wurden anschließend ihren Müttern übergeben. Ein Hausverbot in dem Laden, in dem sie erwischt wurden, dürfte ihnen sicher sein.