Ein Krimineller und ehemaliger Ringer war die erste Rolle des Schauspielers Henning Kohne, als er vor 20 Jahren ans Pfalztheater Kaiserslautern kam.

Der bullig-tumbe Sepp, der sich als Arbeits- und Obdachloser ausgibt, nistet sich in Max Frischs burleskem Drama „Biedermann und die Brandstifter“ mit seinem Kumpan bei einem nichtsahnenden Geschäftsmann ein, auf dessen Dachboden die beiden volle Benzinkanister horten.

Die schurkischen wie die liebenswerten Schlitzohren, die schweren Helden und die Schwerenöter des Boulevards liegen dem Erzkomödianten Kohne ebenso wie Goethes „Faust“, der „Galilei“ von Brecht und Lessings „Nathan“. Zwischendurch gab er im „Bericht für eine Akademie“ den Affen und den dichtenden Musketier „Cyrano de Bergerac“ und schlüpfte als „Annemarie, die Schönheit“ in Frauenkleider. Beim Monodrama „Flasche leer“ führte er erstmals auch Regie.

Faible für die Leinwand

Henning Kohne kam in Hildesheim zur Welt, besuchte die Schauspielschule in Bochum und gab in Freiburg sein Bühnendebüt. Nach Engagements in Wilhelmshaven, Gießen und Heilbronn kam er zur Saison 2003/04 nach Kaiserslautern, wo er vor fünf Jahren noch einmal im „Biedermann“ zu sehen war, diesmal in der Titelrolle. Zurzeit irrlichtert er als onanierender Puck durch Stephan Beers quietschbunte Inszenierung von Shakespeares „Sommernachtstraum“.

Als Filmliebhaber mit einem Faible fürs Gruselige gestaltet der Westfale auch ein Internet-Quiz, das selbst eingefleischte Cineasten ins Schwitzen bringt. Seine Frau ist die Pfalztheater-Dramaturgin Andrea Wittstock.

Termin

Am Sonntag, 21. Januar, 16 Uhr, findet im Foyer des Pfalztheaters ein „Blauer Salon“ statt, bei dem Henning Kohne aus Texten von Heinz Strunk liest.