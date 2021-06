Die Polygone-Station in Bann hat ab Montag Helikopter-Übungsflüge angekündigt, teilt Bürgermeister Peter Degenhardt mit. Bis zum Donnerstag, 1. Juli, findet das Training jeweils in den späten Vormittagsstunden statt. „Mit erhöhtem Lärm vor allem über Mittelbrunn ist zu rechnen“, so Degenhardt.