Die ehemalige Vorsitzende ist die neue Vorsitzende: Helga Bäcker wurde in der Sitzung des Seniorenbeirats am Donnerstagnachmittag an dessen Spitze gewählt. Die Wahl wurde außerhalb des Turnus nötig, weil Siegfried Schliebs nach internen Unstimmigkeiten im Januar von diesem Posten zurückgetreten ist.

Nach einem knappen Jahr im Amt hatte Schliebs zu Beginn der Sitzung am 20. Januar seinen Rücktritt erklärt und den Beirat verlassen. Stellvertreterin Helga Bäcker hatte darauf