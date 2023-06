Ein Fest für ehrenamtliche Helfer der städtischen Katastrophenschutzeinheiten richtete die Stadt am Freitag an der Hohenecker Grillhütte aus. Für 54 Helfer gab es eine besondere Würdigung, denn sie waren 2021 während des Hochwassers im Ahrtal im Einsatz.

„Ihre Arbeit und Ihr Mut in Zeiten von Not und Chaos sind von unschätzbarem Wert und verdienen höchste Anerkennung“, dankte Kiefer den Helfern für ihren Einsatz und ihre außergewöhnliche Hingabe. Er übergab ihnen zusammen mit Thomas Höhne, Referatsleiter der Feuerwehr, eine Urkunde und die „rheinland-pfälzische Fluthilfemedaille 2021“.

Die Helfer seien wahre Helden, in den schwierigsten Momenten bereit, anderen zu helfen und Leben zu retten, sagte der Beigeordnete der Stadt. Egal, ob es sich um Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, um Unfälle oder um Krisen wie Pandemien handele. „Sie sind immer zur Stelle und leisten Großartiges“, wandte sich Kiefer an Mitglieder aus den schnellen Einsatzgruppen des Arbeiter Samariter Bundes (ASB), des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des Malteser Hilfsdienstes sowie an Organisatorische Leiter und Leitende Notärzte.

Eine Inspiration für viele

Die Taten der Helfer seien nicht nur bewundernswert, sondern auch inspirierend. Sie zeigten, dass es Menschen gebe, die bereit seien, ihr eigenes Leben zu riskieren, um anderen in Not zu helfen. Kiefer: „Ihre Professionalität, Ihr Durchhaltevermögen und Ihre Teamarbeit sind ein Vorbild für uns alle.“ Dank der Einsatzbereitschaft dürften sich alle sicherer fühlen. Kiefer dankte auch den Familienmitgliedern der Helfer. Ohne den nötigen Rückhalt in der Familie, das Verständnis und Entgegenkommen der Liebsten, sei kaum jemand in der Lage, sich im Katastrophenschutz zu engagieren, hob Kiefer hervor.

Höhne verwies darauf, dass der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz im Wesentlichen auf ehrenamtlicher Basis geschehe. Das erschließe sich auf Anhieb nicht jedem Bürger. „Viele von Euch sind neben dem Hauptamt im Rettungsdienst auch noch ehrenamtlich im Katastrophenschutz tätig. Dafür gebührt Euch Respekt und Anerkennung“, sagte er.

„Ohne Euch würde das System nicht funktionieren“

Man müsse durch Aufklärungsarbeit Bürgern und Mandatsträgern den Unterschied zwischen „Rettungsdienst“ und „Kräften der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz“ verdeutlichen. Die Schnelleinsatzgruppen Sanität, Betreuung und Verpflegung des ASB, DRK, der Malteser, der Psychosozialen Notversorgung (PSNV), die Bindeglieder zwischen der Gesamteinsatzleitung nach dem Brandschutzgesetz und den Schnelleinsatztruppen seien wesentliche Pfeiler des Katastrophenschutzes. „Ohne Euch würde das System nicht funktionieren“, betonte Höhne.

Weiter informierte Höhne, dass sich die Höhenretter der Berufsfeuerwehr nach der Flut im Ahrtal entschieden hätten, sich im Bereich der Luftrettung zu spezialisieren. Dazu seien neben Höhenrettern der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern, Notärzte des Westpfalz-Klinikums und der Uniklinik Homburg zum Abseilen an der Winde ausgebildet worden.

Die Geehrten

Mit einer von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling unterzeichneten Urkunde bedacht wurden:

Deutsches Rotes Kreuz: Melike Attuntas, Julius Amenda, Hannelore Burkhard, Susanne Ebermann, Peter Ellermann, Andreas Flatan, Dennis Fox, Stefan Weigand, Jens Weigand, Rebecca Wappner, Marie Siedow, Martin Steidel, Christophe Schertz, Daniel Schäffler, Giulia Rech, Venant Pirrotte, Sophie Pattwöller, Moritz Ohliger, Alexander Mühl, Franziska Mohr, Michael Metzger, Carolin Klüh, Alexander Juhasz, Katherina Jonas, Jana Grob, David Grob, Vanessa Griasch, Markus Heidrich, Laura Kartarius, Kristina Keuper, Yannik Kropp, Eva Matheis, Leon Schöne, Dorian Schuster, Kim Steiner und Christophe Clemens.

Malteser Hilfsdienst: Michael Dicks, Estelle Krieger, Lukas Müller, Michelle Steinel, Janek Sulikowski, Ester Fischer, Max Thalmaier und Franziska Thiel.

Arbeiter Samariter Bund: Simon Dagne und Laura Heimann.

Organisationsleiter / Leitende Notärzte: Thomas Kämmer, Martin Wolber, Stephan Immesberger, Matthias Moritz, Fabian Sievers, Christian Hardt, Magdalena Schmidt, Florian Edinger.