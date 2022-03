Auch in diesem Jahr möchte die Stadt Kaiserslautern in den Sommerferien eine Betreuung für Kinder und Jugendliche bieten. Unter dem Motto „Starke Ferien – Starke Kinder“ sollen die Tage mit vielen Attraktionen und Spaß gefüllt werden. Daher sucht das Referat Jugend und Sport engagierte Helferinnen und Helfer zur Mitgestaltung der Freizeitangebote.

Zum Programm gehören Ausflüge, Spiele, Sport, Kunst und vieles mehr. Dem Jugendreferat ist es wichtig, die Kinder und Jugendliche in vertrauensvolle Hände zu geben. Die Betreuerinnen und Betreuer sollten daher folgende Voraussetzungen mitbringen: Volljährigkeit, Teamfähigkeit, ein erweitertes Führungszeugnis und besonders Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die Unterstützung ist auch wochenweise gefragt. Bewerbungen können an ferienprogramm@kaiserslautern.de gesendet werden. Bei Fragen steht das Jugendreferat unter Telefon 0631 365-2689 oder -2678 zur Verfügung.