Die Unwetterkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz hat eine Welle der Hilfsbereitschaft in Kaiserslautern ausgelöst. Seit zwei Wochen sind zahlreiche Hilfskräfte aus der Barbarossastadt vor Ort, darunter auch Einheiten des städtischen Katastrophenschutzes.

Bereits am Donnerstag nach dem verhängnisvollen Starkregen traf eine SEG-S (Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst) laut Stadtverwaltung in Bad Neuenahr ein, wo sie an einem Behandlungsplatz mit der Versorgung von Personen betraut war.

Am Freitag kam dann eine SEG-B (Schnelleinsatzgruppe Betreuung) mit zwei Organisatorischen Leitern und einem Leitenden Notarzt dazu, die im Ort Ringen im Einsatz war. In der dortigen Turnhalle waren zu diesem Zeitpunkt 60 pflegebedürftige Menschen eines evakuierten Altenheims und weitere 30 hilfsbedürftige Personen notdürftig untergebracht.

Unterstützt durch ein großes freiwilliges Engagement von Pflegefachpersonen und Ärzten sowie einer örtlichen Apotheke konnten über Nacht eine Erfassung, Kategorisierung, medizinische/pflegerische Begutachtung, professionelle Versorgung und angepasste Verpflegung durchgeführt werden. Am Samstagnachmittag war für alle ein Transport in Altenheime mit freien Kapazitäten organisiert. Für die 30 mobilen Patienten wurden Unterkünfte vermittelt, häufig auch durch Angebote von Privatpersonen aus der Region.

Seit der Katastrophe sind Lautrer Einheiten im Einsatz

Auch nach diesen Einsätzen in den ersten Tagen sind mehrere Kaiserslauterer Katastrophenschutzeinheiten in Betreuungsstellen und zur Verpflegung im Einsatz. So verpflegte etwa eine SEG-V (Schnelleinsatzgruppe Versorgung) in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig die Bevölkerung.

„Die Unwetterkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen sprengt jede Vorstellungskraft. Es ist kaum vorstellbar, was die Menschen vor Ort erleben mussten. Für uns als Stadt war daher von Anfang an klar, dass wir mit anpacken, wo wir nur können“, sagt Katastrophenschutzdezernent Peter Kiefer, der sich ausdrücklich bei den Helferinnen und Helfern für ihr Engagement bedankt.

Aus der Stadt sind öffentliche und private Katastrophenschutzeinheiten vor Ort. Öffentliche Einheiten werden von der Stadt Kaiserslautern selbst gestellt. Es handelt sich dabei um Führungs-, Brandschutz- und technische Hilfe-Einheiten der Berufs- oder der Freiwilligen Feuerwehr Kaiserslautern. Die Schnelleinsatzgruppen (SEG) in den Bereichen Sanitätsdienst, Betreuung und Versorgung werden durch private Katastrophenschutzeinheiten, den in Kaiserslautern ansässigen Hilfsorganisationen (ASB, DRK und Malteser), gestellt. Geführt werden die Schnelleinsatzgruppen durch einen Leitenden Notarzt und einen Organisatorischen Leiter.

Weitere Unterstützung leistet und erhält die Stadt Kaiserslautern durch die Facheinheit Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV), die derzeit den Betroffenen vor Ort und den rückkehrenden Einsatzkräften wertvolle Hilfe bietet. Auch Teams der Stadtentwässerungen und der WVE Kaiserslautern sind vor Ort, um Hilfe zu leisten.