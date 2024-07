Die 32-jährige Helen Bilstein gehört mit einem Notenschnitt von 1,4 zu den besten Absolventen der Deutschen Schuhfachschule in Pirmasens. Nun zieht es die gelernte Schuhtechnikerin nach Franken. In Nürnberg wird sie künftig bei einer großen Firma in der Schuhbranche arbeiten.

Helen Bilstein hat allen Grund zum Jubeln. Sie hat ihren „Bachelor of Professional“ an der Deutschen Schuhfachschule in Pirmasens abgeschlossen. Mit ihrem Einser-Studienabschluss bereitet sie gerade ihren Umzug von Pirmasens nach Nürnberg vor. Dort wird sie in eine WG mit sieben Leuten ziehen und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auch der Besuch einiger Museen der mittelfränkischen Metropolregion stehe auf ihrem Programm, wie sie sagt.

Ab dem 1. August wird Bilstein in Nürnberg bei einer großen Firma in der Schuhbranche arbeiten. Um welches Unternehmen es sich handelt, will sie nicht verraten. „Ich bin guter Dinge und freue mich riesig, allerdings weiß ich nicht genau, was mich erwartet“, sagt die 32-Jährige, die in Kamen in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen ist.

Ursprünglich hatte sie nicht vor, einen Schuhberuf zu ergreifen – und das, obwohl ihr Stiefvater lange eine Firma für Gesundheitsschuhe betrieb. Dass sie sich dann doch für eine Tätigkeit entschieden hat, die mit Schuhen zu tun hat, überraschte nicht nur ihn, sondern sie selbst. „Ich bin in der Schuhindustrie groß geworden und habe immer gesagt, dass ich nichts mit Schuhen machen werde. So bin ich dann zu den Schuhen gekommen“, sagt Bilstein lachend.

Zwischendurch beim Vater gearbeitet

Vor ihrem Studium in Pirmasens absolvierte sie eine Ausbildung zur Schuhfertigerin bei der Ara AG in Langenfeld. Zwischendurch arbeitete sie ein paar Jahre in der Firma ihres Vaters. „Während meines Studiums habe ich vieles gerne gemacht – von der Schuhentwicklung in 2D und 3D bis hin zum Modellieren, was mir sehr viel Spaß bereitet hat. Ich bin froh, dass ich das Studium gemacht habe. Man kann nämlich den schönsten Schuh designen – wenn aber die Technik fehlt, kann man nichts machen“, sagt sie. Gerne erinnert sich Bilstein an verschiedene Studienreisen – unter anderem nach Portugal, aber auch an Stippvisiten bei Pirmasenser Unternehmen. „Das war richtig cool, dass wir das alles sehen konnten und erfahren haben, dass Pirmasens nach wie vor so viele Firmen hat, die mit Schuhen zu tun haben“, sagt die 32-Jährige.

Generell sei ihre zweijährige Studienzeit abwechslungsreich und lehrreich gewesen. „Ich fühle mich gerade so, als wäre ich gerade hier angekommen und muss schon wieder gehen“, bedauert Bilstein. Die ehemalige Studentin der Deutschen Schuhfachschule gibt mit ihrem selbst designten „Crazy Shoe“ (Verrückter Schuh) einen Einblick in ihr kreatives Gedankengut. Es war eine ihrer letzten Arbeiten, die sie an der Deutschen Schuhfachschule verrichtet hat. Kurz vor ihrer Verabschiedung präsentierte sie ihn bei einer Modenschau.

Lichteffekte für einen verrückten Schuh

Für den Schuh hat sie einen selbstgefertigten Damenschuh aus schwarzem Knautschlack auf einen fast runden, schwarz lackierten und selbst gebauten Holzrahmen geklebt. Im Inneren des Rahmens dienen Girlanden mit transparenten Plastiksteinen und batteriebetriebenen LED-Streifen als Vorhang, sodass der „Crazy Shoe“ im Dunkeln leuchten kann und Lichteffekte entstehen. „Ich wusste lange nicht, was ich zur Abschlussarbeit tun sollte, bis ich einen Film geschaut habe, in dem in einer Szene mit verschiedenen Lichtsequenzen in der Nacht gespielt wird. Das wollte ich auf meinen Schuh übertragen und in ihn einarbeiten“, erklärt Bilstein.

Die Stadt Pirmasens möchte Bilstein in guter Erinnerung behalten – eine Stadt, die viel Potenzial habe, wie sie meint. „Ich war in meiner Freizeit oft im Strecktalpark unterwegs und habe hier viele Freunde gefunden, mit denen ich auch künftig Kontakt halten möchte“, sagt sie. Schade findet sie, dass im kommenden Jahr erstmals keine Klasse an der Deutschen Schuhfachschule zustande kommen wird. „Dass sich keine Schüler gemeldet haben, verstehe ich nicht so recht. Denn der Bedarf an staatlich geprüften Schuhtechnikern ist riesig in der Schuhbranche. Sie werden händeringend gesucht“, weiß Bilstein.