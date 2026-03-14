Hektik, Stress, Ärger: Auf Kaiserslauterer Straßen brodelt es jeden Tag. Doch zwischen Dränglern und Regelbrüchen blitzt plötzlich ein Moment auf, der Grund zur Hoffnung gibt.

Wann waren Sie zuletzt so richtig entspannt im Auto unterwegs? Wann war zum letzten Mal ein anderer Verkehrsteilnehmer freundlich zu Ihnen? Wann waren Sie zuletzt rücksichtsvoll zu einem Radfahrer, zu einem Fußgänger? Wann haben Sie zuletzt in Ihrem Auto gesessen und gemotzt: „Jetzt geh doch!“ oder „du Schlafkopf“. Ich weiß zumindest letzteres ziemlich genau: vorgestern.

Auf den Kaiserslauterer Straßen spielt sich jeden Tag ein Gerangel, manches Mal ein wahrer Kampf, ab: um den vordersten Platz in der Warteschlange an einer roten Ampel, um die eine oder zwei entscheidenden Minuten, die man eventuell noch herausquetschen kann – auf dem Heimweg, zum Termin, zur Verabredung, die keinen Aufschub duldet. Wenn da nur nicht die anderen Menschen wären.

Meine Kollegin hat genau davon berichtet, dass die Menschen derzeit eine kurze Zündschnur haben, richtig aggressiv im Straßenverkehr unterwegs sind. Ich habe den Selbstversuch gemacht, mich ins Auto gesetzt und bin rumgefahren – bewusst, nicht in Gedanken verloren. Wo wird es gefährlich, läuft was schief auf Lauterns Straßen?

Donnerstagabend, etwa 18 Uhr: In der Spittelstraße auf Höhe des Saks-Hotels halten drei Autos, angehalten von der Polizei. Die Fahrer müssen jetzt erklären, wie sie dort hingekommen sind, denn seit vielen Monaten ist der Weg von der Ecke Schneiderstraße/Fruchthallstraße für „normale“ Autofahrer tabu. Nur noch Linienverkehr – also Busse und Taxis – dürfen an der Fruchthalle vorbeifahren. Ein Schild weist darauf hin. Interessiert bloß keinen.

Wenige Minuten später: In der Eisenbahnstraße ist nur noch wenig los. Gut 150 Meter vor mir steht ein Transporter mit Warnblinker auf der Straße, er lädt etwas aus. Aus einer Parklücke – vielleicht 100 Meter vor mir – zieht ein Auto knapp vor den anderen heraus, nur um hektisch lenkend den Transporter zu umkurven.

Freitagmorgen, Königstraße: Wer hier ein paar Minuten verweilt, wird schnell Zeuge des folgenden Schauspiels. Seit etwa zwei Wochen gibt es dort wieder eine zweite Zufahrt zu den Einkaufsmärkten. Gut so. Das entzerrt das Geschiebe und Gedrängel auf dem Parkplatz deutlich. Nur: Einfahren darf man nur stadteinwärts, vom Parkplatz runter geht es über die neue Zufahrt ebenfalls nur rechts rum – also in die Stadt. Auch hier: ein Schild. Interessiert bloß keinen.

Stört ja keinen. Doch. Nämlich diejenigen, die dadurch zum abrupten Abbremsen gezwungen werden, weil der Falschrum-Abbieger sich auch noch in den fließenden Verkehr quetscht. Oder die Radfahrer, die sich – das gilt in Kaiserslautern eigentlich fast überall für sie – besser zwei- oder dreimal ihrer Umgebung vergewissern sollten.

Die Liste solcher und ähnlicher Episoden ließe sich beliebig fortsetzen: da sind die Drängler, denen es nicht schnell genug geht, da sind die Ungeduldigen, die hektisch hinter dem eigenen Wagen rausziehen, weil sie nicht warten wollen, bis der Bus an der Haltestelle wieder losfährt, da sind diejenigen, die wild gestikulierend Fußgänger über den Zebrastreifen scheuchen, die anderen, die hupen, weil jemand die eigene Weiterfahrt kurz (!) versperrt. Haben Sie den Menschen hinter sich schon einmal durch den Rückspiegel ins Gesicht geschaut? Ein freundliches, ein entspanntes habe ich da jedenfalls bei meiner Ausfahrt nicht gesehen. Ein nicht enden wollender Krampf aus Hektik, schlechter Laune und Stress. Ist es das, wie wir miteinander umgehen wollen? Wer drängelt, wer andere unter Druck setzt, wer sein Recht einfordert, in dem er andere zur Seite schubst, kommt weiter? Wer seine miese Laune an anderen auslässt, gewinnt? Der bestimmt die öffentliche Meinung, die Wahrnehmung seiner Mitmenschen?

Und dann kommt der Moment irgendwie doch, ganz plötzlich und unerwartet. Donnerstag, 18.17 Uhr, Elf-Freunde-Kreisel. Gerade noch dem Feldversuch ansichtig geworden, wie wenig Platz tatsächlich beim Einfahren in einen Kreisel zwischen zwei Stoßstangen passt. Da läuft ein junger Mann, in grauem Jogginganzug über den Zebrastreifen, ich lasse ihn passieren. Er dankt mit einem Handzeichen, lächelt. Ich lächle zurück und fahre ab da entspannt weiter. Geht doch.