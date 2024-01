Ein Heizlüfter, so der aktuelle Stand der Ermittlungen, hat am Freitagabend im Hilgardring vermutlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgelöst. Das teilte die Polizei mit.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Freitagabend am Brandort eintrafen, hatten die Bewohner das Anwesen bereits verlassen. Laut Polizei konnten die Brandbekämpfer das Feuer in einem Badezimmer im dritten Obergeschoss schnell löschen. Die Wohnungsinhaber wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde jedoch niemand. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr nutzbar. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.