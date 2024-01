Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Titel eines Ersten Kapellmeisters klingt gewichtig, doch oft steht sein Träger im Schatten des Generalmusikdirektors. Das ist am Pfalztheater nicht anders. Zwei Kapellmeister haben dem Lauterer Spielhaus besonders lang die Treue gehalten: Paul Landenberger und Heinz Leopold Sulanke, der jetzt 110 Jahre alt wäre.

Der Vollblutmusiker Heinz Leopold Sulanke kam am 14. Januar 1914 als Sohn eines Ballettmeisters in Dortmund zur Welt, wo er auch das Musikkonservatorium besuchte. In Wien war Franz Lehár sein Lehrmeister.