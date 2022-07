Das Theaterprojekt Exit des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG) ist eine Auseinandersetzung mit den Themen Krieg und Flucht. Es wird gefragt: Was wäre, wenn die Jugendlichen aus ihrer Heimat flüchten müssten?

Die EU ist zusammengebrochen, das Gymnasium, das Elternhaus, die Stadt Kaiserslautern liegen in Trümmern. Welche Ängste, Träume und Kräfte wirken auf die Heranwachsenden ein? Was nehmen sie mit, außer dem Notwendigen – und was ist überhaupt das Notwendige? Sie lassen nicht nur Freunde und Heimat hinter sich, sondern auch ihre Träume und Sehnsüchte. Was ist mit dem Berufswunsch? Eine Mitspielerin wollte Pianistin werden, ein Spieler träumte davon, Direktor des Max-Planck-Instituts zu werden, ein anderer junger Mann sieht seinen Berufstraum des Designers in den Nebelschwaden der Bombardierungen zerplatzen.

Der kreative Kopf hinter der Aufführung, die Pfalztheater-Schauspielerin Hannelore Bähr, erklärt: „In unserer Installation ist die Arabische Welt der einzige Ort des Friedens, der Ort, an dem man Asyl finden kann.“ Doch bevor der Asylantrag angenommen wird, bleiben viele Monate der Langeweile und des Konfliktes mit anderen Jugendlichen der zusammengebrochenen EU im Auffanglager. Dabei geht es um Fragen wie: Was vermisse ich, was erfahre ich, mit welchen Vorurteilen habe ich zu kämpfen?

An zwei Terminen haben die jungen Darsteller versucht, Antworten zu geben, und dafür auch die Zuschauer angesprochen, wodurch sich ein Dialog entwickelt hat. Trotz des Themas ging’s dabei auch mal humorvoll zu. Um die Technik kümmerte sich das Team um Mathias Möller, auf der Bühne standen die Schauspieler des Theaters 3 des HHG aus der 11. und 12. Klasse.