Wer tritt die Nachfolge von Schulleiter Ulrich Becker am Heinrich-Heine-Gymnasium an? Diese Frage beschäftigt zurzeit die Schulgemeinschaft. Aktuell läuft das nicht-öffentliche Besetzungsverfahren für die Stelle. Im Rennen sind zwei Kandidaten, darunter der stellvertretende Schulleiter Lars Emmermann. Am Donnerstag hatte die Schülervertretung zu einer Unterstützungsaktion aufgerufen.

Am Heinrich-Heine-Gymnasium steht in diesem Sommer der Abschied von Schulleiter Ulrich Becker an. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. „Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen“,