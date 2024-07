„Die Menschen sind halt so?!“: Mit viel Spielfreude führten Schüler des Kaiserslauterner Heinrich-Heine-Gymnasiums am Mittwoch das Stück „Des Kaisers neue Kleider“ in der Schulaula auf.

Es war die Premiere des Stücks „Des Kaisers neue Kleider“ am Mittwoch in der Schulaula. Schüler der Theatergruppe führten es unter der fachkundigen Anleitung von Hannelore Bähr, Schauspielerin am Pfalztheater Kaiserslautern, auf.

Anders als man vielleicht denkt, handelte es sich bei der Vorführung nicht um ein Märchen, sondern um eine bitterböse und komische Abrechnung mit einer dekadenten Gesellschaft. Auf der Bühne traten die Schüler in vielen kleinen Szenen auf. In diesen stellten sie die verschiedenen Schichten einer zerrütteten Gesellschaft dar. Sie diskutierten, spielten und tanzten – und beschäftigten sich auf diese Weise mit Themen, die auch heute noch aktuell sind: Eitelkeit und Mitläufertum.

Und wovon handelt das Stück: Der Kaiser, genannt Friedhelm, der Fesche, hat bald Geburtstag und nichts zum Anziehen. Da kommt es gut, dass ein junger Mann namens Jakob bei ihm vorspricht und ihm das schönste Gewand anbietet. Doch es gibt eine Warnung: Wer dumm ist oder seines Amtes nicht würdig, für den ist dieses Gewand unsichtbar.