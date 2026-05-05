Tolle Leistung: Das Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern (HHG) startet mit zwei Teams beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin.

Ab Mittwoch schlagen wieder die besten Schulmannschaften Deutschlands beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin auf. Das Heinrich-Heine-Gymnasium Kaiserslautern ist in der Sportart Badminton in den beiden Altersklassen U14 (Jahrgänge 2013 und jünger) sowie U16 (Jahrgänge 2011 und jünger) mit jeweils einem Schulteam, bestehend aus drei bis vier Mädchen und Jungen, vertreten. Beide Teams qualifizierten sich zuvor als Sieger der Landesentscheide für das Bundesfinale.

In den Gruppenspielen bekommt es das U14-Team mit den Landessiegern aus Hessen, Berlin und Niedersachsen zu tun; das U16-Team trifft auf Thüringen, Bremen und Brandenburg. Nach den Gruppenspielen am Mittwoch finden am Donnerstag und Freitag die K.o.-Runden statt.