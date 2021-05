Eine Menge Fußball stand auf Heinrich Grafs Wochenendprogramm. So wollte er am Samstag das Verbandsligaspiel des SV Morlautern gegen den Spitzenreiter SC Idar-Oberstein besuchen und am Sonntag die Partie des SC Siegelbach in Otterbach. Aber beide Spiele fanden nicht statt. Aufgrund der drastisch ansteigenden Infektionszahlen entschloss sich der Südwestdeutsche Fußballverband vorsichtshalber, den Spielbetrieb zu unterbrechen.

Eine bittere Sache für Fußballliebhaber wie Heinrich Graf. Der sieht dieser Realität aber ins Auge, macht sich in dieser vom Coronavirus heimgesuchten Zeit keine Illusionen. So werde er, sagt der 72-Jährige, wohl in diesem Jahr kein Amateurfußballspiel mehr zu sehen bekommen.

Aber ganz hat er die Hoffnung nicht aufgegeben. „Wenn wir Glück haben, dann geht die Meisterschaftsrunde Anfang März weiter“, so Graf, der sich in dieser schwierigen Zeit besonders um den Jugendfußball sorgt. „Wenn die Kinder nicht mehr spielen und trainieren dürfen, sitzen sie noch mehr als sonst vor dem Computer“, befürchtet Graf, der in seiner Jugend diese digitalen Gefahren noch nicht kannte.

Von Kindesbeinen an Fußball gespielt

Der gebürtige Kaiserslauterer spielte von Kindesbeinen an Fußball, in der Jugend des 1. FCK. Als „Bub“ sei er auf dem Betzenberg noch Fritz Walter begegnet, erzählt Graf, der sich ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen kann.

Ein wichtiges Kapitel in seiner Fußballvita nimmt dabei die Zeit als Vorsitzender des SC Siegelbach ein. Über 20 Jahre bekleidete er dieses Amt, das er im Oktober abgab. Es sei „ein guter Übergang“ gewesen, betont Graf, dessen Nachfolge Sandra Jacob antrat. Dass nun eine Frau an der Spitze des Vereins steht, verwundert nicht. „50 Prozent unserer Mitglieder sind Frauen“, verweist Graf auf eine jede Feministin erfreuende Frauenquote. Aber nicht nur zahlenmäßig spielt das weibliche Geschlecht beim SCS eine Hauptrolle. Spielen doch die Siegelbacher Fußballfrauen in der Regionalliga und damit viel höher als die in der B-Klasse kickenden Herren.

Auch im Hause Graf ist Fußball keine reine Männersache. Heinrich Grafs Ehefrau Ursula ist eine Fußballexpertin, die ihren Mann regelmäßig zu den Spielen begleitet oder besser: begleitete. Wann die beiden wieder ein Spiel des von ihrem Sohn Daniel trainierten SV Morlautern oder des SCS besuchen können, ist ungewiss.