Bisher hat sich keine Corona-App in Deutschland wirklich durchgesetzt. Es gibt also keinen Grund, den Siegelbachern keine Chance zu geben.

Zur falschen Zeit am falschen Ort? Sieht man sich die Bemühungen von Kaiserslautern als Modellkommune an, könnte man meinen, die Stadt werde von diesem Pech verfolgt. Die Idee von Öffnungskonzepten war recht früh geboren, doch bevor die Stadt loslegte, gab das Land Bewerbungskriterien vor. Als die Bewerbung raus war, war die Inzidenz zu hoch. Nun ist die Inzidenz zu niedrig, als dass eine Modellkommune Sinn ergibt.

„Modell“ bedeutet, als Vorreiter für andere etwas zu testen. Geschwindigkeit spielt eine entscheidende Rolle. Und die fehlte Kaiserslautern. Das liegt nicht unbedingt nur am Mangel an Entscheidungsfreude, sondern vor allem am Geld.

Nun tut sich der Stadt eine weitere Chance auf, Vorreiter zu werden: mit Evocount. Klar, eine bundesweite Lösung wäre einfacher. Aber wenn diese eh nicht kommt und zudem der Nutzer hier keine App braucht, sollte Lautern den Heimvorteil nutzen. Der Draht zu den Entwicklern ist kurz, Nachsteuern wäre einfacher als mit Luca. Was an der Küste möglich ist, sollte Lautern lange können. Nur Mut!