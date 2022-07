Am Schützenverein Steinwenden-Weltersbach starten am Samstag, 10 Uhr, die Sportler bei der Pfalzmeisterschaft im Sommerbiathlon. Gleichzeitig findet der Saar-Pfalz-Cup statt. Los geht es bei der Kombination aus Laufen und Schießen mit dem Sprint.

Je nach Alter geht es insgesamt über 2,4 Kilometer (Schüler) bis hin zu 4 Kilometer (Herren). Um 12 Uhr folgt der Massenstart mit Laufstrecken von 3,2 bis 6 km, ebenfalls unterbrochen durch Schießeinlagen, mal liegend und mal stehend. Für beide Disziplinen gilt, wer die Scheibe am Schießstand nicht trifft, geht auf eine 70-Meter-Strafrunde. Zuschauer können die Sportler an der Strecke, die durch Wald und Feld führt, erleben oder sich am Schießstand von deren Leistungen beeindrucken lassen. Außer der Tatsache, dass beim Sommerbiathlon der Schnee und Langlaufski fehlen, gibt es einen weiteren gravierenden Unterschied: Die Gewehre bleiben am Schießstand, werden nicht mit auf den Lauf genommen.

Zahlreiche Athleten des Teams Saarland und auch aus Steinwenden, den hiesigen Sommerbiathlon-Hochburgen, werden erwartet. Aber auch aus Weisenheim, Bingen oder Heltersberg haben sich Sportler in die Starterlisten eingetragen.