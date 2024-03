Die Situation des TuS Hohenecken ist alles andere als rosig. Doch auch als Tabellenletzter der Verbandsliga hat das Team von Benny Hassenfratz die Flinte noch nicht ins Korn geworfen.

Am Sonntag (15.15 Uhr) in der Heimpartie gegen den FC Basara Mainz will der TuS Hohenecken mit einem Sieg im Kampf gegen den Abstieg voll punkten. „Wir wollen nachlegen.“

So kurz und bündig formuliert Coach Hassenfratz, was er mit seiner Mannschaft in der 22. Ligapartie erreichen will. Nach dem überzeugenden Sieg zuletzt gegen den FK Pirmasens II sollen die nächsten drei Punkte erobert werden. Das wollten die Hohenecker auch schon nach ihrem Erfolg über Eintracht Bad Kreuznach. Doch im darauffolgenden Spiel in Bingen klappte es nicht mit dem Nachlegen; mit 1:4 strich man gegen die Hassia die Segel.

0:6 im Hinspiel

Um so bemerkenswerter war dann vor heimischer Kulisse der Auftritt gegen den FKP II. Die Hassenfratz-Truppe zeigte da, wie schon gegen Bad Kreuznach, dass sie auf eigenem Platz mutig und auch erfolgreich zu spielen vermag. Diese Heimstärke will der TuS nun auch gegen die Rheinhessen zeigen. Stärke werden die Hohenecker auch brauchen, treffen sie doch auf einen Gegner, der ihnen nicht liegt. Gegen die schnelle und technisch versierte Basara-Truppe erging es ihnen in der Vorrundenbegegnung ziemlich schlecht. Mit 0:6 kassierten sie ihre bisher höchste Saisonniederlage. Bereits nach gut einer halben Stunde war damals der Vorhang schon gefallen. Mit einem Hattrick hatte Aiman Abdulaali die Mainzer da mit 3:0 in Führung geschossen.

Auch am vorigen Wochenende setzte sich beim 2:0-Sieg von Basara gegen die TSG Bretzenheim der Stürmer als Torschütze in Szene und erhöhte sein Trefferkonto auf 14 Tore. Bei den Hoheneckern ist Enrico Wolf mit neun Treffern der beste Torschütze. Besonderen Reiz bezieht das Duell der beiden Verbandsligisten daraus, dass der um drei lebenswichtige Punkte in Sachen Ligaverbleib kämpfende TuS auf den Tabellendritten trifft, der mit einem Sieg seine Aufstiegschance wahren will.