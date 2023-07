Das Sommerschwimmfest in Rodenbach machte seinem Namen alle Ehre. Der Sommer ließ sich nicht lumpen, heizte ordentlich ein. Elf Vereine, darunter die DLRG OG Ramstein-Miesenbach, brachten ihre Schwimmerinnen und Schwimmer gut gelaunt, die Jüngeren mitunter nervös, aber zielstrebig, auf die Startblöcke.

Auch einige Schwimmer vom TPSV Enkenbach waren am Start und natürlich eine große Gruppe der Aquakids. Die Aquakids gaben als Ausrichter alles, die VG Weilerbach glänzte mit ihrem Waldfreibad Rodenbach, das den Teilnehmern perfekte Bedingungen und den Fans eine ideale Kulisse bot. Wahrscheinlich hat so mancher Fan bedauert, kein Wettkampfschwimmer zu sein und nicht auch ins kühle Nass springen zu dürfen.

Viele persönliche Bestleistungen

Dort ging es allerdings nicht wirklich erfrischend, sondern teils ziemlich heiß her. Sehr oft mit siegreichem Ausgang für die Aquakids Kaiserslautern. Die Ausrichter des Schwimmfestes, sie haben sich kein bisschen vornehm zurückgehalten, um den Gästen den Vortritt beim Anschlag zu lassen. Im Gegenteil, das Team um den Vereinsvorsitzenden und Trainer Gerd Backhaus, ließ sich beim Heimwettkampf beflügeln und schwamm gewaltig viele Zeiten, die so noch nicht erreicht wurden. „Es sind sehr viele persönliche Bestzeiten geschwommen worden, was uns Trainer natürlich sehr stolz macht“, blickt Backhaus am späten Abend, als die letzten Schwimmer aus dem Wasser geklettert sind, zufrieden zurück.

Die Staffeln kamen zum Schluss. Auch hier überzeugten die Aquakids. Das Team der Jahrgänge 2012 bis 2015 gewann die 4x50 Meter Brust und die Kraul-Mixed Staffel (4x50 m). Die Mannschaft der „Großen“ (2011 und älter) nahm Silber über die 4x100 Meter Brust und bei der Kraul-Mixed Staffel (4x100 m) entgegen.