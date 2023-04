Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Brütende Hitze bei weit über 30 Grad im Schulzentrum Süd. Das merkte man auch direkt an den Zuschauern. Denn statt 700 wie beim Eröffnungsspiel, waren es am Samstag nur 200, von denen sich die meisten in den Schatten der umliegenden Bäume flüchteten und sich dort niederlegten.

Mitgebrachte Sonnenschirme waren der Hit, genauso wie die mitgebrachte Kühltasche. Der Eiswagen war stark frequentiert. „Ist das so heiß“, war vielfach von den Zuschauern