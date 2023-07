Nicht nur Menschen und Tieren macht die Hitzewelle zu schaffen, auch die Pflanzen leiden unter den extrem hohen Temperaturen. Hinzu kommt die langanhaltende Trockenheit. Die Stadtbildpflege hat mittlerweile die Gießkapazität verdoppelt und ist mit zwei Gießwagen unterwegs.

Die Pflanzen in der Stadt haben sichtbar mit der Hitze zu kämpfen: Bäume hängen die Äste, Blumen verblühen schneller als gewöhnlich und Grasflächen sind schon seit Wochen braun statt grün. Die lange Trockenheit fordert ihren Tribut. „Wir müssen mittlerweile Stellen bewässern, bei denen das zuvor noch nie notwendig war“, erklärt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege auf Anfrage. Junge Bäume seien normalerweise die ersten drei Jahre gegossen worden, mittlerweile seien es fünf Jahre. „Es ist wichtig, dass die Bäume überleben“, betont die Werkleiterin.

Um dem gestiegenen Wasser-Bedarf nachzukommen, ist die Gießkapazität der Stadtbildpflege verdoppelt worden: In diesem Sommer sind zwei Gießfahrzeuge unterwegs, die von Montag bis Samstag bewässern. Doch selbst das reiche nicht aus. So soll nun auf ein Zwei-Schicht-Modell umgestellt werden und die Autos mit einer Früh- und einer Mittagsschicht besetzt werden, so dass länger gegossen werden kann.

100 Liter Wasser pro Baum

Das kleine Gießfahrzeug habe ein Tankvolumen von 2000 Litern, der Tanke werde zwei- bis dreimal pro Tag gefüllt. Das große Gießfahrzeug fasse 6000 Liter und werde vier- bis fünfmal pro Tag gefüllt. Die Betankung finde meist an einem speziellen Brunnen statt, erklärt Buchloh-Adler. Sollte Bedarf bestehen, könnten die Fahrzeuge allerdings im gesamten Stadtgebiet betankt werden. Dazu seien sie mit speziellen Hydranten mit Wasseruhr ausgestattet. Um das Trinkwasser zu schonen, werde jedoch nach Möglichkeit am Brunnen befüllt. Die Route sei extra so erstellt worden, dass sie möglichst häufig dort vorbeiführe.

„Wir sind für jede Hilfe dankbar“, richtet Buchloh-Adler einen Appell an die Stadtbewohner. Wer einen Baum gießen wolle, könne dies tun. Das Problem sei meist, die benötigte Menge Wasser an den Baum zu schaffen. Im Schnitt werde gerechnet, dass ein Baum pro Woche 200 Liter brauche, wovon 100 Liter über das Gießen erfolgen. „Das sind zehn volle Wassereimer“, verdeutlicht Buchloh-Adler. Bei kleineren Gießmengen verdunste meist viel Wasser und komme gar nicht bei den Bäumen an.

Blumen fallen Hitze zum Opfer

Die Stadtbildpflege ist im Stadtgebiet für 18.000 Bäume zuständig, diese werden allerdings nicht alle gegossen. „Wir gießen die Jungbäume und die Stellen, wo es Bedarf gibt“, sagt Buchloh-Adler. Auch auf das Straßenbegleitgrün hat das Wetter Auswirkungen. Das, was früher als klassischer Sommerflor angesehen wurde, sei meist nicht so hitzebeständig. „Die Blumen verblühen bei der Hitze viel schneller“, sagt Buchloh-Adler. Jüngstes Beispiel: Die Blumen vor der Pfalzgalerie sind der Hitze bereits zum Opfer gefallen, dort wurde bereits neu ausgesät.