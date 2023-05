Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf der Sommerbiathlonanlage in Steinwenden findet am Sonntag ein Wettkampf statt. Gemeldet haben Sportler aus ganz Deutschland. Ein hochklassiges Starterfeld wird erwartet.

In dieser Saison sind sportliche Wettkämpfe so ziemlich überall und in allen Disziplinen noch immer mau gesät. Umso heißer begehrt sind die Startplätze, wenn doch ein Wettkampf zur Ausschreibung