Der Tabellenführer der C-Klasse KL-Kusel (Gruppe Nord) gibt sich keine Blöße. In der Südgruppe marschiert das Spitzenduo torreich weiter.

Gruppe Nord

SV Herschweiler-Pettersheim II - SG Schrollbach/ Hauptstuhl 0:0. Die Partie war in beiden Hälften nicht von vielen Highlights geprägt. Beide Mannschaften hofften zwar auf den Lucky-Punch, der in dieser Partie aber ausblieb. Somit trennten sich beide Teams mit einem Remis.

SG Hirsau II - TuS Glan-Münchweiler II 10:1. Als Eskandari Amir Maschadi zum zwischenzeitlichen 1:1 für die Gäste ausglich, keimte Hoffnung auf – vergebens. Die SG Hirsau schoss sich in einen Rausch. Die Tore für die SG: Elias Dech (4), Marius Lauer (3), Lars Weber, Jochen Klein und Marvin Jung,

SV Hefersweiler - SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen 3:0. Daniel Willrich (54.), Dennis Heß (67.) und Marvin Glaß (71.) erzielten die Tore für den SV Hefersweiler.

FV Ramstein III - SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II 5:1.

Gruppe Süd

SG Queidersbach/Harsberg II - SSC Landstuhl II 0:8. Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an und konnten bereits in Hälfte eins durch Albert Abramow (25.), Jarcelle Domanski (37.) und Clark Jalda (38.) in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel legten die Landstuhler noch einen Zahn zu und schraubten das Ergebnis durch Jarcelle Domanski (50., 61.), Albert Abramow (72.), Roberto Odisho (85.) und Emre Karateke (89.) deutlich in die Höhe. Somit sicherte sich der SSC einen ungefährdeten Auswärtserfolg.

SG Bechhofen/Lambsborn II - SV Nanz-Dietschweiler III 3:3. Durch einen Doppelschlag von Kevin Bruell (26.) und Sascha Renker (29.) sicherten sich die Hausherren die Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste jedoch durch David Gross (47.) einen schnellen Anschluss erzielen, welcher von Tim Kramer (48.) zugunsten der Gäste schnell gekontert wurde. Die Gäste ließen sich aber nicht unterkriegen und konnten in Person von Julius Brinke (61.) und Sven Klein (68.) den Ausgleich erzielen. Im Anschluss entwickelte sich ein kleiner Schlagabtausch, den aber keine der beiden Mannschaften nutzen konnte. Damit endete die Partie mit einer Punkteteilung.

SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II - SG Oberarnbach/OB.-Ki./Bann II 0:6. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. Bereits nach dreizehn Spielminuten stand es 0:2. aus Sicht der Hausherren. Philipp Mees (8., 13.) erzielte beide Treffer. Diese Führung hatte bis zur Pause bestand. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste weiter auf und ließen der Heimelf keine Chance. Marko Hoffmann (47.), Philipp Mees (50.) und Gabriel Brossart (73., 80.) sorgten für den umjubelten Kantersieg.

SSC Landstuhl II - SC Vogelbach II 4:2. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. Noah Edler (5., 15.) sorgte für einen furiosen Start der Gäste, die sich somit eine frühe Führung sichern konnten. Jamie Witenberg (36.) konnte für die Hausherren noch vor der Pause den Anschluss erzielen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es ein wenig, bis erneut Fahrt in die Partie kam. Dann drehte der SSC jedoch auf und drehte die Partei durch Jamie Witenberg (64.), Arthur Hoof (76.) und Albert Abramow (84.). Die Gäste konnten sich nicht mehr zurückmelden und mussten sich trotz einer frühen Führung geschlagen geben.

TuS Landstuhl II - TSG Burglichtenberg 0:4. Ein Doppelpack von Viktor Daniel sowie ein Treffer von Noah Emil Feilhaber und ein Eigentor von Merlin Günther Flickinger brachten Burglichtenberg zu einem mühelosen Erfolg.

SC Vogelbach II - SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II. Der Gast ist nicht angetreten.